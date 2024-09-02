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Рафинья повторил достижение Неймара за «Барселону» в XXI веке

Рафинья повторил достижение Неймара за «Барселону» в XXI веке
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27-летний вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья в матче 4-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (7:0) повторил рекорд 32-летнего нападающего, бывшего игрока каталонцев Неймара. Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на спортивную медиакомпанию Sholy Nation Sports.

Испания — Примера . 4-й тур
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Левандовски – 24'     3:0 Кунде – 45+2'     4:0 Рафинья – 64'     5:0 Рафинья – 72'     6:0 Ольмо – 82'     7:0 Ф. Торрес – 85'    

По информации источника, Неймар и Рафинья — единственные бразильцы, сделавшие хет-трик и результативную передачу в одном матче Ла Лиги за «Барселону» в этом столетии.

«Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. «Вальядолид» набрал четыре очка и располагается на 12-й строчке.

В текущем сезоне на счету Рафиньи три гола и три ассиста в четырёх матчах за клуб в Ла Лиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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