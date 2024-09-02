Рафинья повторил достижение Неймара за «Барселону» в XXI веке

27-летний вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья в матче 4-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (7:0) повторил рекорд 32-летнего нападающего, бывшего игрока каталонцев Неймара. Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на спортивную медиакомпанию Sholy Nation Sports.
По информации источника, Неймар и Рафинья — единственные бразильцы, сделавшие хет-трик и результативную передачу в одном матче Ла Лиги за «Барселону» в этом столетии.
«Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. «Вальядолид» набрал четыре очка и располагается на 12-й строчке.
В текущем сезоне на счету Рафиньи три гола и три ассиста в четырёх матчах за клуб в Ла Лиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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