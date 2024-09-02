Павел Мамаев сделал подарок супруге в честь рождения сына

Бывший футболист «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев в честь рождения сына купил жене Надежде Санько автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 в специальной версии Grand Edition, стоимость которой в Европе составлет примерно 23 млн рублей.

«Спасибо за сына, любимая», — говорит Мамаев в видео, опубликованном в соцсетях экс-футболиста.

Напомним, 28 августа экс-полузащитник стал отцом в третий раз.

В своей игровой карьере 35-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.