Конте ответил на вопрос о возвращении Виктора Осимхена в заявку «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о том, будет ли Виктор Осимхен возвращён к заявке на сезон Серии А.

«Ни один игрок не будет реинтегрирован. Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся. Мы сделали свой выбор и продолжим работать вместе в одном направлении», – приводит слова Конте Football Italia.

Ранее Осимхен был исключён из заявки клуба на сезон. «Наполи» недавно приобрёл Ромелу Лукаку.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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