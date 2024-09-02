«Если будет делать то же самое в «Зените», сядет на лавку». Радимов — о трансфере Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» и экс главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об отношении к трансферу 27-летнего нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский клуб из московского «Спартака».

«Двоякое впечатление. Я как петербуржец к любому переходу из «Спартака» в «Зенит» отношусь скептически. Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него. Те вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы. Я не буду на них заострять внимание. В «Зените» есть Сергей Богданович, который гасил любые конфликты. Если Соболев будет делать то же самое в «Зените», он просто сядет на лавку и не будет попадать в состав. Не надо нарываться на Семака. Снаружи он добрый, но может произойти всё что угодно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. В текущем сезоне форвард принял участие в одном матче РПЛ, в сезоне-2023/2024 на счету Александра 34 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и девять результативных передач.