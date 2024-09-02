Барко, Лусиано и Кордоба — в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 7-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Зенита» — по три футболиста. Двое представляют ЦСКА. Остальные игроки — из «Оренбурга», «Спартака» и махачкалинского «Динамо». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»).

Защитники: Валентин Пальцев («Динамо» Мх), Диего Коста («Краснодар»), Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Лусиано, Вендел (оба – «Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Виктор Са («Краснодар»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

Напомним, после семи сыгранных туров лидером РПЛ является «Зенит», в его активе 17 очков. «Краснодар» набрал 15 очков и расположился на втором месте. Столько же очков у «Локомотива».

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