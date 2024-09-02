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Агент Дженгиза Ундера отреагировал на слухи о трансфере нападающего в «Спартак»

Агент Дженгиза Ундера отреагировал на слухи о трансфере нападающего в «Спартак»
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Футбольный агент Утку Ченикли, представляющий интересы крайнего нападающего «Фенербахче» и сборной Турции Дженгиза Ундера, отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком».

«Я не готов комментировать это. Готов ли игрок приехать в Россию? Повторюсь, не могу комментировать», — приводит слова агента Ундера «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Фенербахче» на сумму в размере € 8 млн за трансфер 27-летнего Ундера, однако «Фенербахче» запросил у «Спартака» за переход турецкого футболиста сумму в размере € 10 млн. Ундер до перехода в «Фенербахче» выступал за «Рому», «Лестер», «Марсель» и другие клубы.

Ундер выступает в составе турецкого гранда с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

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