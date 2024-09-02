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Александр Соболев показал фото забавной синей кепки с косаткой

Александр Соболев показал фото забавной синей кепки с косаткой
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фото забавной синей кепки с изображением косатки.

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

На кепке также присутствует надпись «Киллер». Данное фото футболист подписал тремя смеющимися эмодзи.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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