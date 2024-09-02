Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на слова Салаха о возможном уходе из клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном уходе нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха по окончании сезона.

«Тут слишком много «если» в ваших словах. На данный момент Салах остаётся одним из нас — и я очень рад этому, он показывает отличную игру. Не хочу говорить о контрактах игроков, но могу часами обсуждать их выступления, если вас это интересует», — приводит слова Слота The Independent.

Напомним, ранее после победы в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0) египетский нападающий заявил, что это, возможно, для него последний год в клубе. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Салах в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего за «красных» Салах провёл 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.