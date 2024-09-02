Лунин сообщил президенту «Реала» Пересу, что покинет клуб — источник

Вратарь «Реала» Андрей Лунин пока не продлил контракт с клубом, несмотря на предложение мадридцев. По сообщениям Realmadridexclusivo, недавно Флорентино Перес, президент «Реала», провёл срочную встречу с Луниным для обсуждения его будущего.

Украинец дал понять Пересу, что намерен доработать свой текущий контракт, а затем уйдёт из клуба свободным агентом летом 2025 года.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В текущем сезоне Лунин не провёл ни одной игры.

После восстановления от травмы Тибо Куртуа Лунин неизменно проводит матчи на скамейке запасных.

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