Капитан «Ливерпуля» ван Дейк прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед»

Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о результате матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Это момент гордости. Что меня порадовало больше всего, так это наша игра от начала до конца. Мы хотим наслаждаться игрой, и единственный способ добиться этого — это усердная работа… Нельзя было терять концентрацию, и мы справились. Очень горжусь ребятами. Наш план игры сработал. Мы сохраняли терпение.

Мы хотим достичь величия в этом сезоне. Я не участвую в соревнованиях просто ради участия, хочу побеждать», — сказал ван Дейк Sky Sports.

Напомним, авторами голов в ворота «Манчестер Юнайтед» стали вингеры Луис Диас (оформил дубль) и Мохамед Салах. На данный момент «Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков в трёх турах. «Красные дьяволы» с тремя очками расположились на 14-й строчке.