Бывшая жена Матвея Сафонова игнорирует его сообщения с просьбой увидеть дочь — источник

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов уже почти год пытается увидеться со своей дочерью. Однако все его сообщения и звонки бывшей супруге Анастасии Козачек остаются без ответа, сообщает телеграм-канал Baza. Также источник опубликовал фото интернет-чата Сафонова и бывшей супруги с безответными сообщениями Матвея.

Фото: Телеграм-канал Baza

По данным источника, сейчас Сафонов пытается подписать с Анастасией мировое соглашение. Согласно ему ребёнок остаётся жить с матерью, но, когда девочке исполнится 10 лет, она может жить с отцом, если захочет, и мать не должна этому препятствовать. Также Сафонов просит, чтобы мать девочки предупредила его, если решит переехать из нынешней квартиры, минимум за 10 рабочих дней и сообщила новый адрес. Сафонов хочет, чтобы у него было право видеться с дочерью и в праздники, и в рабочие дни. Также согласно мировому соглашению забирать девочку из школы и кружков могут только родители и бабушки с дедушками, но не посторонние лица.

Сафонов хочет иметь возможность путешествовать с Майей за границу, при этом мать в эти поездки брать будут только по договорённости. День рождения Сафонова и его родителей футболист хочет проводить в обществе дочери — для этого в соглашении он просит дополнительное время с ребёнком.

Если футболист вернётся жить в Россию, то он хочет проводить время с дочерью каждый будний день по вечерам и все выходные через неделю, три недели летом и все государственные праздники.

Напомним, ранее суд обязал Сафонова отдавать 25% своего дохода на содержание ребёнка.

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