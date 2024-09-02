Тормена высказался о беспроигрышной серии «Краснодара» на старте сезона

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена после победы в матче 7-го тура чемпионата с «Локомотивом» (3:0) поделился эмоциями от беспроигрышной серии клуба на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Только положительные эмоции, что идём без поражений. Для нас было важно победить такого сложного соперника, как «Локомотив». Надо наслаждаться этим моментом, отдохнуть, набраться сил и поработать над ошибками, чтобы с новыми силами вернуться в чемпионат», — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.