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Тормена высказался о беспроигрышной серии «Краснодара» на старте сезона

Тормена высказался о беспроигрышной серии «Краснодара» на старте сезона
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена после победы в матче 7-го тура чемпионата с «Локомотивом» (3:0) поделился эмоциями от беспроигрышной серии клуба на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Только положительные эмоции, что идём без поражений. Для нас было важно победить такого сложного соперника, как «Локомотив». Надо наслаждаться этим моментом, отдохнуть, набраться сил и поработать над ошибками, чтобы с новыми силами вернуться в чемпионат», — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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