Желько Петрович: даже не знаю, согласился бы возглавить «Ахмат»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович заявил, что подумал бы над предложением возглавить «Ахмат».

«Даже не знаю, я сейчас занят переговорами с другими клубами. У меня уже есть определённые предложения, а «Ахмат» вряд ли станет ждать. Я уважаю все российские клубы, но «Ахмат» занимает сейчас предпоследнее место, у него непростая ситуация. Раньше там играло много хороших футболистов, но сейчас стало сложнее подписывать больших игроков, разве что только из Южной Америки, Африки», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. Ранее специалист возглавлял махачкалинский «Анжи» и сборную Казахстана. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.