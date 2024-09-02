Станислав Агкацев: «Краснодар» каждый сезон претендует на золото

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о турнирных амбициях своей команды после разгромной победы в матче 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Начало сезона было немного скомканным. Три игры подряд не могли победить. Потом переломили эту серию. Шесть подряд побед — это супер.

«Краснодар» каждый сезон претендентует на золото. В этом сезоне также: будем бороться за самые высокие места. Наверное, прошлогодний опыт поможет. Любой опыт полезный всегда», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.