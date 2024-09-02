Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локо» Ньямси — о матче с «Краснодаром»: тяжёлое поражение, которое сложно принять

Игрок «Локо» Ньямси — о матче с «Краснодаром»: тяжёлое поражение, которое сложно принять
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Это тяжёлое поражение, которое сложно принять. Но я думаю, что мы должны учиться на таких матчах, на матчах, где ошибки могут стоить нам дорого. Мы должны держать голову высоко, впереди много матчей. Мы будем учиться на ошибках, которые мы допустили сегодня», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.

Материалы по теме
Мостовой: молодёжь «Локомотива» уже начали сравнивать с Месси, но им свойственно сдавать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android