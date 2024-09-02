Игрок «Локо» Ньямси — о матче с «Краснодаром»: тяжёлое поражение, которое сложно принять

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Это тяжёлое поражение, которое сложно принять. Но я думаю, что мы должны учиться на таких матчах, на матчах, где ошибки могут стоить нам дорого. Мы должны держать голову высоко, впереди много матчей. Мы будем учиться на ошибках, которые мы допустили сегодня», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.