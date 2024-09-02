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Полузащитник «Краснодара» Сперцян: тяжёлый отрезок — мы давно не были дома

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: тяжёлый отрезок — мы давно не были дома
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по итогам матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Только начало сезона, было тяжело, но мы работали, были вместе. Мы ожидали победы на выезде, потому что достаточно тяжёлый отрезок. Мы не были дома давно, а сейчас поедем в сборные. Но слава богу, что так», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0. На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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