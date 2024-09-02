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Экс-футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020

Экс-футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020
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Бывший центральный защитник сборной России и ряда российских клубов Андрей Семёнов рассказал, что ему писали негативные сообщения и угрожали после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. Тогда российская сборная не сумела выйти из группы с Бельгией, Данией и Финляндией.

— Процитируйте, пожалуйста, самое жёсткое сообщение, которое писали вам после Евро-2020.

— Да я, знаете, выключил тогда телефон. Там просто было столько этих сообщений, угроз. На следующее утро проснулся и как-то всё удалил. Ну, там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря.

— А лично кто-то подходил, что-то говорил?
— Нет, нет, лично никто не подходил, — сказал Семёнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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