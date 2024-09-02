Экс-защитник «Спартака» Ещенко: Николичу нужно дать время

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру ЦСКА на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

– ЦСКА пока не изменяет себе и показывает тот же стиль, что и при прошлом тренере?

– Руководство и берёт всех тренеров под свою схему, свою систему и своё видение. Тем более такая вертикаль выстраивалась в течение многих лет. Так что это неудивительно.

– Николич пока не предложил ничего нового?

— Ему надо дать время, – приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА встречался с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0. На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр. В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).