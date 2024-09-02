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Игрок «Краснодара» Кастаньо прокомментировал победу в матче с «Локомотивом»

Игрок «Краснодара» Кастаньо прокомментировал победу в матче с «Локомотивом»
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Футболист «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался по итогам матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Очень рад результатам матча с «Локомотивом». Надеюсь, что и дальше будем так продолжать. Мы хорошо подготовились к сезону с тренерским штабом. Команда чувствует себя хорошо», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0. На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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