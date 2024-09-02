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Агкацев: «Краснодар» абсолютно заслуженно находится вверху таблицы РПЛ

Агкацев: «Краснодар» абсолютно заслуженно находится вверху таблицы РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями после разгромной победы в матче 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

— Самые положительные эмоции. Провели отличную игру с «Локомотивом» и абсолютно заслуженно победили.

— «Краснодар» уходит на паузу вторым в таблице. На старте чемпионата от вас такого не ожидали.
— Кто не ожидал?

— Общественность.
— Это их проблемы, что не ожидали. Мы выходим и делаем своё дело. Считаю, что абсолютно заслуженно победили «Локомотив». И абсолютно заслуженно находимся вверху таблицы, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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