Агкацев: «Краснодар» абсолютно заслуженно находится вверху таблицы РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями после разгромной победы в матче 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

— Самые положительные эмоции. Провели отличную игру с «Локомотивом» и абсолютно заслуженно победили.

— «Краснодар» уходит на паузу вторым в таблице. На старте чемпионата от вас такого не ожидали.

— Кто не ожидал?

— Общественность.

— Это их проблемы, что не ожидали. Мы выходим и делаем своё дело. Считаю, что абсолютно заслуженно победили «Локомотив». И абсолютно заслуженно находимся вверху таблицы, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.