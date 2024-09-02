«Интернасьонал» отстранил Ренана, принадлежащего «Зениту», из-за желания игрока уйти — GE

Бразильский «Интернасьонал» отстранил защитника Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту», из-за возможного перехода игрока в клуб из Саудовской Аравии. Сообщается, что в футболисте заинтересован клуб «Аль-Шабаб».

«Спортивный клуб «Интернасьонал» объявил, что Роберт Ренан не примет участия в матче с «Жувентуде». Игрок выразил желание уйти в это трансферное окно. Чтобы соблюсти интересы клуба, Роберт будет отсутствовать до завершения переговоров», — приводит слова пресс-службы клуба Globo Esporte.

Отмечается, что в арендном соглашении с «Зенитом» есть пункт, позволяющий игроку уйти в случае поступления выгодного предложения. Переговоры не завершены. Клубы пока обсуждают детали, чтобы попытаться урегулировать ситуацию, что должно произойти в течение следующей недели.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.