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«Я не Гарри Поттер». Тен Хаг — о провальном старте «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Я не Гарри Поттер». Тен Хаг — о провальном старте «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал провальный старт своей команды в новом сезоне. Также нидерландский специалист оценил турнирные перспективы «красных дьяволов».

«Я не Гарри Поттер. Это всего лишь третья игра в сезоне. Нам приходится создавать новую команду. Я объяснял это много раз. У нас есть молодёжь и новые футболисты. В матче с «Ливерпулем» сыграли три футболиста, которые ранее не выходили на поле в текущем сезоне. У нашей команды всё будет хорошо. В конце сезона, я уверен, у «МЮ» будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, на прошедших выходных «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

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