Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ростова» Глебов: ничего не знаю о сборных Вьетнама и Таиланда

Хавбек «Ростова» Глебов: ничего не знаю о сборных Вьетнама и Таиланда
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов порассуждал о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

«Что я знаю про эти сборные? Ничего. Главное, чтобы эти игры прошли удачно, пусть и выезд будет дальний. Устал ли я от постоянных перелётов? Понятно, что усталость накапливается, но это становится привычным делом», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Президент «Ростова» Арутюнянц: предложений от «Спартака» по Глебову не получали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android