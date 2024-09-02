Хавбек «Ростова» Глебов: ничего не знаю о сборных Вьетнама и Таиланда

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов порассуждал о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

«Что я знаю про эти сборные? Ничего. Главное, чтобы эти игры прошли удачно, пусть и выезд будет дальний. Устал ли я от постоянных перелётов? Понятно, что усталость накапливается, но это становится привычным делом», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.