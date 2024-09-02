Николай Наумов: в первой части сезона РПЛ выделил бы Карпина и Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выделил двух тренеров по итогам первых семи туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Меня очень радует работа Карпина в «Ростове». Несмотря на все провалы, он мне очень нравится. Ведь у него интересный стиль — это выход из обороны через пас, а также игра с помощью мелкого и среднего паса. Футболисты не пожарят, а также не бьют куда попало.

Безусловно, ещё радует «Локомотив». Я предсказывал, что Галактионову будет очень трудно выстроить игру после ухода лидеров, но ему удаётся построить команду довольно быстро, что очень неожиданно. Я думаю, что у такого «Локомотива» есть большое будущее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.