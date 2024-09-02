«Беда пришла, откуда не ждали». Наумов — об ошибках Лантратова в матче с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о разгромном поражении железнодорожников в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром» прежде всего связано с молодёжью. Конечно, давление тоже сказалось на команду, но был целый комплекс проблем, которые повлияли на игру. Футболисты «Локомотива» вышли на игру какими-то растерянными и напуганными, но через 15 минут это волнение прошло и начали показывать свою игру. Железнодорожники играли и выглядели неплохо, но катастрофические ошибки Лантратова повлияли на весь матч. Как говорят: «Беда пришла, откуда не ждали».

Поскольку команда ещё молодая и несформированная, то «Локомотив» в начале второго тайма сразу пошёл отыгрываться и много атаковать, но оголил тылы и пропустил третий мяч. Опытная команда так бы не стала делать, а спокойно дожимала бы соперника, думая о защите. Но я не вижу ничего страшного в этом. «Локомотив» ещё будет набивать шишки. Перерыв будет вовремя, чтобы всё проанализировать, посмотреть всю игру детально и нацелить футболистов на правильную игру после перерыва», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.