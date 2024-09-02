Ньямси обратился к болельщикам «Локомотива» после разгромного поражения от «Краснодара»

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси обратился к болельщикам после разгромного поражения своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Болельщики всегда с нами. Мы рады их поддержке. Сегодня нам хотелось бы подарить им немного больше радости. Но сегодня это вышло печально, мы не получили того, чего хотели. Как я уже сказал, мы должны держать голову высоко. Впереди другие игры. Некоторые из нас отправятся в национальную сборную, мы вернёмся сильнее», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.