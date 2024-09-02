Стало известно, когда Соболев начнёт тренироваться с основным составом «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что перешедший из московского «Спартака» нападающий Александр Соболев пока тренируется в индивидуальном режиме, а в среду начнёт работать вместе с основным составом команды.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.