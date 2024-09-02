Невилл: за 10 лет «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед». Также эксперты сравнил британский клуб с кладбищем для футболистов.

«Самая большая проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что у лучших футболистов Европы сейчас нет мотивации переходить в этот клуб. За последние 10 лет «МЮ» стал кладбищем для игроков», — приводит слова Гари Невилла интернет-портал Daily Mail.

Напомним, на минувших выходных «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Матч 3-го тура английской Премьер-лиги завершился со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев. По итогам трёх стартовых туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.