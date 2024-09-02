Николай Наумов: отставка Адиева неслучайна. Ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата». По его мнению, специалист не оправдал ожиданий на тренерском мостике грозненской команды.

«Я ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше, но, к сожалению, отставка Адиева произошла неслучайно. Это разочарование. Также выделю с отрицательной стороны «Химки», которые пошли по другому пути, набрав много ветеранов, надеясь на их опыт. Но это не работает, и команда находится в не очень хорошем положении, показывая не очень хороший футбол», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Адиев возглавлял сборную Казахстана по футболу.