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Николай Наумов: отставка Адиева неслучайна. Ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше

Николай Наумов: отставка Адиева неслучайна. Ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата». По его мнению, специалист не оправдал ожиданий на тренерском мостике грозненской команды.

«Я ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше, но, к сожалению, отставка Адиева произошла неслучайно. Это разочарование. Также выделю с отрицательной стороны «Химки», которые пошли по другому пути, набрав много ветеранов, надеясь на их опыт. Но это не работает, и команда находится в не очень хорошем положении, показывая не очень хороший футбол», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Адиев возглавлял сборную Казахстана по футболу.

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