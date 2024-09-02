«Мы не можем залезть в душу футболиста». Деменко — об удалении Кордобы в игре с «Локо»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался об удалении нападающего «быков» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0). Отметим, что до удаления колумбиец успел забить гол.

«Для меня непонятный момент, когда Кордоба удаляется в матче из-за разговоров. Но это эмоции, ведь мы не можем залезть в душу футболиста и понять, что у него творится. Всё-таки команда выигрывала и можно было спокойно довести игру без удалений. Может быть, эти эмоции связаны с тем, что он долго не забивал и наконец-то забил. Я понимаю, когда это происходит в сложных матчах, а в этой игре результат был сделан», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.