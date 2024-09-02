Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: думаю, тен Хаг доработает до Рождества

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предположил, как много времени руководство клуба даст главному тренеру Эрику тен Хагу на исправление ситуации в команде.

«Для тен Хага это будет непростая неделя, просто потому, что давление будет расти. Но я думаю, что он доработает до Рождества. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что INEOS и руководство клуба не собираются делать что-то глупое.

«В течение трёх или четырёх месяцев они принимали решение оставить его. Они получат четыре или пять месяцев. Чего они не имеют права сделать, так это оказаться в середине таблицы к Рождеству, но он получит несколько месяцев, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, на минувших выходных «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Матч 3-го тура английской Премьер-лиги завершился со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев. По итогам трёх стартовых туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.