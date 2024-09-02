Тренер «Локомотива» Галактионов: мы пока и не начинали трансферную кампанию

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники ещё не начинали работу на трансферном рынке.

«Мы пока и не начинали [трансферную кампанию]. Уже говорили о том, что квалифицированных игроков хочется всегда, и, если эта квалификация будет, будем предпринимать действия. Не только на это (трансферы легионеров. — Прим. «Чемпионата») надо уповать, нужно быть более дисциплинированными и организованными. Если убрать недочёты, которые были, игра могла бы сложиться по-другому. Нам нужно всё проанализировать. Какие-то эпизоды приходят из каких-то нюансов. Мы сами «привозим» некоторые моменты и даём лишние передачи. Таких моментов очень много. Будем проводить работу над ошибками», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0. На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.