Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев рассказал, как воспринял увольнение из клуба

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как воспринял увольнение из клуба. Ранее комитет по этике отстранил Андреева от любой связанной с футболом деятельности на три года.

— Как вы восприняли решение клуба об увольнении?

— Позитивно (смеётся)! Это не решение клуба, а решение комитета по этике. По-другому нельзя, ведь есть запрет на деятельность в футболе. Я просто не могу работать, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

На данный момент «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м в турнирной таблице чемпионата.