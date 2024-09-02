Дмитрий Андреев ответил, чем планирует заниматься во время отстранения от футбола

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, чем планирует заниматься во время отстранения от футбола. Ранее комитет по этике отстранил Андреева от любой связанной с футболом деятельности на три года, на два из которых — условно.

— Что планируете делать год без футбола?

— Планирую отдыхать и заниматься семьёй, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Сегодня, 2 сентября, стало известно, что специалист был уволен из клуба.

На данный момент «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м в турнирной таблице чемпионата.