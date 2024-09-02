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Дмитрий Андреев ответил, чем планирует заниматься во время отстранения от футбола

Дмитрий Андреев ответил, чем планирует заниматься во время отстранения от футбола
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, чем планирует заниматься во время отстранения от футбола. Ранее комитет по этике отстранил Андреева от любой связанной с футболом деятельности на три года, на два из которых — условно.

— Что планируете делать год без футбола?
— Планирую отдыхать и заниматься семьёй, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Сегодня, 2 сентября, стало известно, что специалист был уволен из клуба.

На данный момент «Оренбург» с шестью очками идёт 11-м в турнирной таблице чемпионата.

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