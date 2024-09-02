Голкипер «ПСЖ» Сафонов приедет в сборную России, несмотря на болезнь

25-летний вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России, несмотря на болезнь и непопадание в заявку парижской команды. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее Сафонов не попал в заявку на матч Лиги 1 с «Лиллем» (3:1). По информации Le Рarisien, вратарь сборной России пропустил матч из-за вируса. По этой же причине Матвей пропустил тренировку перед игрой.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.