Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: молодёжь из «Локо» не справилась со свалившейся славой и ответственностью

Нигматуллин: молодёжь из «Локо» не справилась со свалившейся славой и ответственностью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался по итогам матча 7-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Локомотив» неожиданно проиграл «Краснодару». Такое часто случается, когда команда неожиданно оказывается на первом месте. В силу того, что костяк у «Локомотива» — это молодые ребята, то они не могут справиться со свалившейся славой, ответственностью и эйфорией. Всё по итогу превращается в такие результаты.

Что касается Лантратова, то он опытный вратарь. Не думаю, что его как-то подломила эйфория. Бывает, что у человека неудачный день и две самые разные ошибки, которые оказались результативными. Уверен, что уже в следующих матчах всё будет в порядке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ньямси обратился к болельщикам «Локомотива» после разгромного поражения от «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android