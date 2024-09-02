Нигматуллин: молодёжь из «Локо» не справилась со свалившейся славой и ответственностью

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался по итогам матча 7-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

«Локомотив» неожиданно проиграл «Краснодару». Такое часто случается, когда команда неожиданно оказывается на первом месте. В силу того, что костяк у «Локомотива» — это молодые ребята, то они не могут справиться со свалившейся славой, ответственностью и эйфорией. Всё по итогу превращается в такие результаты.

Что касается Лантратова, то он опытный вратарь. Не думаю, что его как-то подломила эйфория. Бывает, что у человека неудачный день и две самые разные ошибки, которые оказались результативными. Уверен, что уже в следующих матчах всё будет в порядке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.