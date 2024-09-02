Эдуард Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на критику в адрес своей команды на старте текущего сезона. Футболист заявил, что «быки» довольны тем уровне игры, который демонстрируют.

«Не знаю, почему команду критиковали на старте чемпионата. Но наше дело работать, тренироваться и доказывать всё на поле. Всегда есть место критике, но мы довольны игрой, которую сейчас показываем. Мы сплотились, это даёт команде дополнительный дух. Плюс результаты. Но всегда есть над чем работать», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне «быки» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.