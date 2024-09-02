Защитник «Краснодара» Оласа прокомментировал старт сезона команды в РПЛ

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал старт сезона своей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Мы провели очень хорошую работу. Это заслуга игроков, тренеров и сотрудников «Краснодара». Важны и те, кто играет в воротах и в защите. Мы пропустили всего три гола и рады этому», — сказал Лукас Оласа в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне «быки» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.