Медведев ответил на вопрос о будущем Сергеева в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего сине-бело-голубых Ивана Сергеева в санкт-петербургском клубе.

«Иван Сергеев — игрок команды «Зенит», и он ездил с ней на выезд. Всё», — приводил слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева. Армейцы уже запросили информацию у сине-бело-голубых о возможной покупке российского форварда. Сергееву 29 лет. За «Зенит» футболист выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл пять игр, записав себе в актив одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергеева в € 5 млн.