Деменко: ошибки Лантратова повлияли на результат игры «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» обыграли «Локомотив» (3:0).

«Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» был неплохим, но ошибки Лантратова привели к пропущенным голам и повлияли на результат игры. «Локомотив» имел моменты, но «Краснодар» использовал свои возможности. Для «быков» это был очень важный матч, ведь игра была на выезде и «Зенит» вновь вырвался в лидеры. Но если «Краснодар» выиграет один матч, так же может возглавить турнирную таблицу.

Почему «Краснодар» после неудачного старта заиграл? Для команды очень важны победы при невзрачном футболе, ведь нужны очки. Когда «Краснодар» вырывал волевые победы на последних минутах, я подчёркивал, что у команды есть характер. Благодаря победам приходит уверенность и игра.

Мы видим, что «Краснодар» меньше пропускает, а также после забитого мяча команда показывает тот футбол, который хотят видеть. Конечно, руководство всё равно видит какие-то недостатки в «Краснодаре», но команда приносит положительный результат», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.