Арсен Захарян сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сменил игровой номер, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Теперь россиянин будет выступать под восьмым номером.

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Новый игровой номер футболиста раньше принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».

21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.