Соболев опубликовал фото сына с маскотом «Зенита». Ранее мальчик оскорблял клуб

Новичок «Зенита» Александр Соболев в социальных сетях опубликовал фотографию своего сына с клубным маскотом сине-бело-голубых. На фотографии мальчик улыбается и стоит в обнимку с клубным талисманом.

«Мой ученик. Всех с Днём знаний!» — написал Соболев под фотографией в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Соболева

Напомним, ранее сын Соболева на прямой трансляции оскорблял «Зенит» (это было ещё до перехода Александра в санкт-петербургский клуб). Футболист вёл игровой стрим, после чего уступил место за компьютером сыну, оставив его без присмотра. Мальчик называл петербургский клуб «бомжами» и «позором российского футбола». После этого аккаунт Соболева на стриминговой платформе Twitch был заблокирован. Вероятная причина блокировки — детям запрещено вести стримы на платформе.