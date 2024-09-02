Агент Захаряна: 8-й номер Арсена — ответ на вопрос: «Есть ли к нему доверие от клуба?»

Геннадий Голубин, партнёр агентства, представляющего интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на смену Арсеном игрового номера. В наступившем сезоне россиянин будет выступать под 8-м номером.

«8-й номер Арсена — это ответ в том числе вашим коллегам и многим другим, кто всё время задавал мне вопрос: «Есть ли доверие от клуба к Арсену? Не разочаровались ли в нём? Ищут ли ему аренду?» Мне кажется, это многое объясняет. Арсен отнёсся к этому с радостью», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом сезоне Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Новый игровой номер футболиста раньше принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».