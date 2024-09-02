«Локомотив» договорился с «Ференцварошем» об аренде Севикяна

Московский «Локомотив» и венгерский «Ференцварош» согласовали переход вингера Эдгара Севикяна на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн. Отметим, что Эдгар является воспитанником академии красно-зелёных.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.