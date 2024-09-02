Деменко: летом разочаровал ЦСКА — говорили, что после ухода Федотова будет лучше

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о выступлениях московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В летней части сезона разочаровал ЦСКА. Много говорили, что после ухода Федотова будет лучше. Команда как-то держится, но видно, что ЦСКА достигает результата ниже своего уровня. Не знаю, с чем это связано, ведь команда достаточно сбалансированная, хотя говорят, что нужно укрепляться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством сербского специалиста Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей.