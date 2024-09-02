Хлусевич: точно знаю, что в матчах с Вьетнамом и Таиландом будет жарко

Левый защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом.

«Вызовом в сборную на матчи с Таиландом и Вьетнамом не удивлён (смеётся). В матчах с ними будет как минимум жарко. Это я точно знаю», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Рубином» (1:0).

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

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