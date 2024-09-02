Агент Жиго: в России приоритет Самуэля — только «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, заявил, что его клиент готов вернуться в Россию в будущем.

«Возвращение Жиго в Россию в будущем? Всё возможно, вы знаете, что его приоритет — только «Спартак». Но сейчас Самуэль — игрок «Лацио», не хочется говорить о других клубах», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Напомним, Самуэль Жиго выступал в составе московского «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне Жиго, будучи игроком «Марселя», принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в € 9 млн.