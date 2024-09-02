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Руслан Нигматуллин рассказал, чем приятно удивило «Динамо» Махачкала на старте сезона

Руслан Нигматуллин рассказал, чем приятно удивило «Динамо» Махачкала на старте сезона
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Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, чем приятно удивило махачкалинское «Динамо» на старте сезона-2024/2025.

«Локомотив» — одна из команд, которая удивила с позитивной точки зрения. Никто, как и я, не предполагал, что команда будет находиться на лидирующих позициях. Также удивил «Краснодар», который начал очень плохо. Казалось, что Мусаев вряд ли сможет внести что-то серьёзное на данный момент, но команда сейчас в лидирующей группе.

Кроме того, молодцы «Динамо» Махачкала. Команда очень молодая и только дебютировала в РПЛ, но сумела оказаться там, где оказалась, набирая очки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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