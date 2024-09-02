Тренер «Зенита» Оливейра охарактеризовал новичка команды Лусиано Гонду

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра охарактеризовал новичка команды Лусиано Гонду.

– Лусиано стал героем матча с «Пари НН». Как он тебе?

– Когда мы его брали, знали сильные качества Гонду – нацеленность на удар, грамотное открывание между линиями. Позицию справа в атаке он заполнял очень хорошо. Сегодня мы видели, что даже до забитого гола у него было несколько моментов. Мы знаем, что он может играть в центре, но сегодня использовали в другой роли. И будем использовать его там, где он будет более полезен.

– От чего зависит его местоположение на поле?

– От того, с кем будет играть. И какую систему будем использовать.

– Ты удивлён, что он так резво начал?

– Он молодец. По характеру он спокойный, трудяга. Много прессингует, бегает. А нам он поможет добавить агрессии впереди. Это тоже важный фактор. Пришёл, провёл несколько тренировок и показал себя с лучшей стороны. Понятно, что не надо забегать вперёд. Но показал себя очень достойно. Думаю, мы не зря его взяли, – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.