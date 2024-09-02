Булатов: «Спартаку» нужно усилить пять позиций, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов оценил возможности нынешнего состава красно-белых с точки зрения борьбы за золотые медали Российской Премьер-Лиги.

– Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления?

– Нужен опорный полузащитник, хотя Умяров иногда выглядит неплохо.

– Глебов из «Ростова» подойдёт?

– Я досконально не изучал его уровень, но сейчас «Спартаку» нужен опорник уровня Фернандо или Барко. Нужен тот, кто сможет создавать моменты и помогать с креативом. Фернандо сейчас не помешал бы «Спартаку». Ещё не помешал бы крайний полузащитник, тот же Промес на голову сильнее Медины. «Спартаку» нужен футболист уровня Промеса. Тот, что умеет делать разницу. Ещё можно взять игрока, который выступает под нападающим. Кого-то вроде Глушенкова. Нужно несколько футболистов на эту позицию.

В «Зените» есть Глушенков, Вендел, Клаудиньо, раньше был Малком. То есть в «Зените» есть четыре-пять футболистов примерно одного уровня, в «Спартаке» пока такого нет. Нужен второй нападающий на замену Угальде. Бонгонда по темпу и ритму неплохо выглядит. Ещё нужен центральный защитник уровня Жиго в пару к Бабичу. Надо усилить четыре-пять позиций, чтобы реально претендовать на чемпионство и конкурировать с «Зенитом», – приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Рубином». Команды сыграли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Эсекьель Барко успешно реализовал пенальти, выведя красно-белых вперёд. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.